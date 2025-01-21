中国：加沙停火应成为永久停火

据伊朗官方通讯社（IRNA） 援引《环球时报》报道，中国常驻联合国代表傅聪在安理会巴以问题公开会上表示：“我们期待中东地区局势能够以此为契机，走向降温的正确方向。”
关于实现加沙永久停火，中国常驻联合国代表补充说：“重要的是，停火一旦实现，绝对不能再启战端。”
他补充道：“我们注意到，以色列方面宣称，如果停火协议第二阶段谈判未能达成，以色列可能会恢复对加沙的军事行动，并且这还得到了有关国家的保证，这不得不令人深表担忧。“
伊通社（IRNA）德黑兰1月21日报道: 中国常驻联合国代表表示，北京庆贺加沙实现停火，并强调当前的停火不应被视为一时的休止，而应是一个永久性的停火。
据伊朗官方通讯社（IRNA） 援引《环球时报》报道，中国常驻联合国代表傅聪在安理会巴以问题公开会上表示：“我们期待中东地区局势能够以此为契机，走向降温的正确方向。”
关于实现加沙永久停火，中国常驻联合国代表补充说：“重要的是，停火一旦实现，绝对不能再启战端。”
他补充道：“我们注意到，以色列方面宣称，如果停火协议第二阶段谈判未能达成，以色列可能会恢复对加沙的军事行动，并且这还得到了有关国家的保证，这不得不令人深表担忧。“
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