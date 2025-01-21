中国：加沙停火应成为永久停火

伊通社（IRNA）德黑兰1月20日报道：美国有线电视新闻网CNN和《纽约时报》分别在有关加沙地带停火的报道中写道，加沙地带停火协议的达成表明，尽管犹太复国主义政权在过去15个月里对该地区发动了残暴的袭击，但哈马斯战士仍然出没在加沙的大街小巷，这证明抵抗运动距离被消灭还有很长的路要走。