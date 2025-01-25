哈马斯将4名被扣押的犹太复国主义女兵移交给红十字国际委员会

据伊朗官方通讯社（IRNA）援引卡塔尔半岛电视台的报道，卡萨姆旅战士今天在加沙市中心的巴勒斯坦广场将4名被扣押的犹太复国主义女兵移交给红十字国际委员会。

以色列媒体报道称，犹太复国主义女兵的家属已被要求前往加沙地带边境的雷姆地区，为迎接她们获释做准备。

犹太复国主义希伯来语报纸《新消息报》还报道称，预计今天将释放200名巴勒斯坦被扣押人员，其中包括巴勒斯坦民族解放运动分支阿克萨烈士旅的前指挥官扎卡里亚·祖贝迪，以换取4名被扣押的犹太复国主义女兵获释。