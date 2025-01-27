以色列政权对黎巴嫩的袭击造成 90 多人伤亡

据伊朗伊斯兰共和国通讯社援引广场电视台报道，黎巴嫩卫生部在一份声明中宣布，以色列政权对该国领土的袭击已造成11名黎巴嫩人遇难。

外交部还宣布，以色列的袭击还造成83人受伤。

以色列军队违反停火协议，袭击了正在返回南部地区的黎巴嫩平民。

根据黎巴嫩与犹太复国主义政权达成的停火协议，该政权从黎巴嫩领土全面撤军的60天期限已于1月26号到期。

与此同时，数百名黎巴嫩民众聚集在该国南部村庄入口处等待回家，但以色列军队却不予允许，并向他们开枪。