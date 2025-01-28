黎巴嫩真主党秘书长：我们永远不会忘记伊朗和伊拉克在危难时刻的支持

伊朗官方通讯社（IRNA）周一报道，黎巴嫩真主党秘书长谢赫纳伊姆·卡西姆说明了包括巴勒斯坦在内的地区事态发展，并表示：加沙的胜利属于巴勒斯坦人民、支持他们的地区国家，以及全世界所有热爱自由的人们。

谢赫纳伊姆·卡西姆表示，以色列试图瓦解哈马斯的行动以失败告终，这暴露了犹太复国主义政权的脆弱性。

他指出，如果没有美国的无条件支持，犹太复国主义敌人连一周都坚持不住。

黎巴嫩真主党秘书长补充道，抵抗是对以色列占领行径的政治、民族和人道主义的回应，其目标是解放被侵占的领土。

他强调，2023年10月7日加沙抵抗运动发起的大规模“阿克萨洪水”行动已达成预定目标。

谢赫纳伊姆·卡西姆进一步表示，以色列敌人缺乏荣誉和人性，该政权在对黎巴嫩和加沙的战争中暴露出其是一个企图实施种族灭绝的犯罪实体。

真主党秘书长谴责美国和某些西方政府无条件支持以色列对黎巴嫩和加沙的侵略。

他还表示，“美国和以色列的目标是瓦解抵抗运动，但抵抗运动凭借非凡的韧性和牺牲精神取得了胜利，并获得了重大成就。”

他继续说道，“我们永远不会忘记伊朗伊斯兰共和国和伊拉克对黎巴嫩人民的支持。我们向伊朗、也门和黎巴嫩表示胜利的祝贺。我们坚定的信念比他们的占领更为强大。美国和以色列想要结束抵抗，但所有抵抗组织都勇敢地站了出来，联手抗击他们。

谢赫纳伊姆·卡西姆表示，我们感谢伟大的也门民族为斗争作出的牺牲，同时感谢黎巴嫩在这场斗争中前真主党秘书长赛义德·哈桑·纳斯鲁拉的牺牲。在真主党领导人殉难后，抵抗组织迅速恢复领导力，重新掌控局势，并在短短10天内填补了所有关键职位的空缺（包括官员、指挥官和领导层）。抵抗行动的力度进一步加强，以色列在我们战士的顽强抵抗下未能取得更大的进展。