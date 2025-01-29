阿拉格齐：庆祝春天是伊朗和中国两大文明的共同传统

伊朗官方通讯社（IRNA）报道: 外交部长赛义德·阿巴斯·阿拉格齐在农历新年来临之际向中国政府和人民致函说：我谨向友好国家——中华人民共和国主席习近平先生和该国政府和人民致以最诚挚的祝贺，恭贺春节的到来。

外交部长认为春节是伊朗和中国两大文明的共同传统之一，并表示：“这一节日象征着对团结、活力、和平与友谊的尊崇。”

阿拉格齐谈到在东亚举办的古波斯的荣耀展时表示：继北京、上海之后，此次展览已来到第三站，即历史名城乌鲁木齐。此外，在昌乐市举办的“友爱之邦”展览也已成为两大古老文明间民间交流的象征。

他邀请中国人民春节期间携家人一起参观这两场展览，亲身感受伊朗文明的绚丽多彩。

外交部长指出，今年在伊朗和中国的历法中，生肖属相均为蛇，并解释说：“蛇象征着智慧、睿智、灵活、自我更新和进步。”

阿拉格齐继续说：随着春天的到来，大自然迎来新的开始，世界也焕发勃勃生机，万物繁荣、绿意盎然，展现出和谐之美。希望在智慧、思想和各国人民共同努力的推动下，友谊、团结、和睦、繁荣与富足遍布世界。愿新的一年对全球人民而言成为充满理性、和平、平等与合作的一年。

最后，他祝愿中国人民、中国政府和世界各国人民在新的一年里充满美好与祝福、实现发展、富裕、幸福，并迈向共同的未来。