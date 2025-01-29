特拉维夫再次遭遇失败｜黎巴嫩南部和加沙北部居民纷纷返回，但以色列定居者却未返回

伊朗官方通讯社（IRNA）周三报道，阿卜杜勒·巴里·阿图万在《今日报》发表的文章中提到，黎巴嫩南部的难民和加沙地带的流离失所者纷纷返回家园。他指出，数十万流离失所者重返加沙北部和黎巴嫩南部的村庄与城镇，这一事件既崇高又极为重要。这一点的重要性在于，占领者计划迁移公民并清空冲突地区，以巩固对加沙地带和黎巴嫩边境的占领，并彻底镇压抵抗组织。他们通过升级种族灭绝和种族清洗，试图在抵抗组织和人民之间挑起叛乱和纷争。同时，他们还打算将黎巴嫩南部的抵抗运动和加沙地带的哈马斯定为导致人民悲惨处境的罪魁祸首。



他补充道，这一事件象征着战场的统一，在黎巴嫩南部、巴勒斯坦、西岸和加沙地带的战线上，以色列敌人亲眼目睹了这一景象。尤其是在黎巴嫩南部和加沙地带，返回家园的民众高举抵抗旗帜，这一场面尤为显著。



这位分析人士强调，这一事件是以色列敌人的一次重大失败，同时也是抵抗运动和巴勒斯坦人民的胜利，这一行动挫败了强迫迁徙、恐吓民众以及在人民与抵抗运动之间制造分裂的计划。