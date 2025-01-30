伊朗驳斥欧盟新任外交政策官员及其发言人的近期言论

据伊朗伊斯兰共和国外交部周三晚间报道，伊斯梅尔·巴加埃强调：世界和平与安全的主要和永久威胁是种族隔离和占领政权； 这一政权拥有大规模杀伤性武器、在短短15个月内就残酷屠杀了6万多名无辜民众，犯下了最令人发指的国际罪行，并不断进行侵略和占领。

外交部发言人强调，乌克兰危机与伊朗无关，伊朗伊斯兰共和国一直强调需要结束战争并通过外交手段解决争端，并补充道：推卸责任和将他人妖魔化无法帮助解决由欧洲错误政策所引发的危机。