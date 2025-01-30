伊朗外交部长：伊朗始终致力于通过对话与交流解决问题

伊朗官方通讯社（IRNA）周三报道，伊朗伊斯兰共和国外交部长赛义德·阿巴斯·阿拉格齐与波兰外交部长拉多斯瓦夫·西科尔斯基通电话，就双边关系以及地区和国际事务交换意见。

在谈及伊朗与三个欧洲国家的会谈时，阿拉格奇强调，伊朗始终致力于通过对话与合作解决问题，同时已为各种可能的情况做好充分准备。

波兰外交部长提及波兰与伊朗长达550年的外交关系历史以及近百年的友好条约传统，他形容两国关系友好，并希望伊朗与欧盟间包括核问题在内的各项事务能够顺利解决。