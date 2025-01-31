伊朗军队协调部副部长：伊朗已做好应对任何威胁的准备

伊朗伊斯兰共和国军队协调部副部长哈比布拉⋅萨亚里在接受伊通社（IRNA）采访时，谈到了国防外交及伊朗武装部队的国防权威。他表示：会见驻德黑兰各国军事官员以及在伊朗国防大学和陆军指挥参谋大学学习的留学生是伊朗伊斯兰共和国陆军年度国防外交项目之一。今年恰逢此次会议在公历新年和伊朗伊斯兰革命胜利周年之际举行。

他补充道，国防外交是伊朗伊斯兰共和国武装部队的一项重要能力，我们认为，推动国防外交是增强实力的关键组成部分。国防外交的开展越广泛，意味着我们具备了与世界各国互动、交往和合作的能力。

伊朗军队协调部副部长表示，伊朗军队高度重视国防外交，并补充道，基于这一点，我们向与我们有合作关系的国家派遣了军事代表团，同时也接待了多个其他国家的军事代表团。这向全球的霸权国家表明，我们无法被孤立，孤立对我们毫无意义。如今，伊朗与世界许多国家保持着联系，并已建立了防务外交。

萨亚里少将表示，在与世界各国的联合演习中，我们多次开展了陆地、空中和海上的联合演练。

他还指出，我们已派遣或接待了100多个军事代表团，多次举行联合演习，并接收了大量外国的军事留学生，这些都证明了我军国防外交的强大实力。这一方面展示了伊朗伊斯兰共和国武装部队及其防务外交的强大能力，另一方面也向敌人传达了一个信息：“我们不会被孤立。”

伊朗军队协调部副部长萨亚里少将强调，敌人的目的是孤立我国，并补充道，所有与我国在军事和防务领域有合作关系的国家都出席了这一年度仪式，这表明我们之间保持着紧密且有效的联系。