英国议会报告：伊朗依然是西亚局势中的重要影响力量

伊朗官方通讯社（IRNA）周六报道：这份由英国下议院图书馆研究人员发布的报告，旨在过去一年事态发展的背景下，审视伊朗在地区的影响力。尽管西方分析人士试图讨论抵抗轴心所面临的挑战，但本报告中的数据表明，尽管承受巨大压力，伊朗仍然是许多地区和国际案件中的关键参与者。



报告强调，尽管面临西方的压力，伊朗与其地区盟友依然保持着紧密关系，并在各个领域形成了具有影响力的结构。英国议会的报告提到了德黑兰在伊拉克政治进程中的作用、对巴勒斯坦抵抗运动的支持、在也门局势中的积极作用以及与黎巴嫩的战略关系等，并承认伊朗仍在该地区保持着重要影响力。



在谈到伊朗对该地区抵抗运动（包括巴勒斯坦团体）的支持时，该报告的作者承认，尽管面临军事和经济压力，这些运动的结构依然稳固。报告还指出，西方试图限制伊朗在西亚影响力的行动不仅未能成功，反而促使德黑兰加强了与国际行为体的关系。



报告的另一重点是伊朗在核技术和防御能力领域的进展。尽管西方国家仍试图加以限制，但报告承认，伊朗的铀浓缩活动仍在加速推进。



报道指出，随着“快速恢复制裁”（Snapback）机制将于2025年9月到期，德国、法国和英国正试图通过恢复制裁来遏制伊朗核计划。与此同时，伊朗警告称，任何针对其核计划的举措都将遭到对等且果断的回应。



英国议会的报告还讨论了伊朗与俄罗斯、中国等世界大国的关系，并强调，尽管面临美国的压力，这些关系仍在不断深化。报告指出，伊朗通过加入上海合作组织和欧亚经济联盟，进一步提升了其在国际舞台上的影响力。