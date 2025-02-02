伊朗总统：伊朗的国防能力旨在确保无人敢侵犯我国领土

伊朗官方通讯社（IRNA）：周日早晨，恰逢国家航天技术日，伊朗总统马苏德·佩泽希齐扬参观了伊朗国防部和武装部队后勤部最新的国防与航天成就，包括卫星发射、导向系统以及弹道导弹系统。他在简短的采访中表示：“今天我们看到的伊朗国防和航天成就，体现了我国年轻人和专家们的能力、创新和创造力，这使伊朗民族感到自豪和骄傲。”

佩泽希齐扬强调，敌人在过去可以轻易侵略我们的国家，但今天，凭借伊朗在军事和国防方面的强大实力，敌人不敢再考虑侵略伊朗的领土，这一切都得益于我国年轻人、专家和技术人员的努力。