极右翼丹麦政客亵渎《古兰经》

据伊朗官方通讯社（IRNA）援引瑞典《晚报》的报道，帕鲁丹在他的X社交平台账户上发布了该事件的视频，显示了他在哥本哈根土耳其大使馆前实施的这一令人发指的行为。

值得注意的是，丹麦警方近期已禁止这种焚烧圣书的恶劣行为。

2024年1月，帕鲁丹在瑞典首都斯德哥尔摩焚烧了一本《古兰经》。一周后，他又在丹麦一座清真寺前再次进行这一引发争议的行为。

这名极右翼政客的亵渎行为引发了全球穆斯林的广泛愤怒，大家对他的挑衅行为进行了强烈谴责。