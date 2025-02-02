极右翼丹麦政客亵渎《古兰经》

据伊朗官方通讯社（IRNA）援引瑞典《晚报》的报道，帕鲁丹在他的X社交平台账户上发布了该事件的视频，显示了他在哥本哈根土耳其大使馆前实施的这一令人发指的行为。
值得注意的是，丹麦警方近期已禁止这种焚烧圣书的恶劣行为。
2024年1月，帕鲁丹在瑞典首都斯德哥尔摩焚烧了一本《古兰经》。一周后，他又在丹麦一座清真寺前再次进行这一引发争议的行为。
这名极右翼政客的亵渎行为引发了全球穆斯林的广泛愤怒，大家对他的挑衅行为进行了强烈谴责。
伊通社（IRNA）德黑兰2月2日报道：丹麦极右党派“强硬路线”党主席拉斯穆斯·帕鲁丹在伊拉克基督教难民萨尔万·莫米卡在瑞典被枪击身亡几天后，再次实施亵渎行为，焚烧了一本《古兰经》。
据伊朗官方通讯社（IRNA）援引瑞典《晚报》的报道，帕鲁丹在他的X社交平台账户上发布了该事件的视频，显示了他在哥本哈根土耳其大使馆前实施的这一令人发指的行为。
值得注意的是，丹麦警方近期已禁止这种焚烧圣书的恶劣行为。
2024年1月，帕鲁丹在瑞典首都斯德哥尔摩焚烧了一本《古兰经》。一周后，他又在丹麦一座清真寺前再次进行这一引发争议的行为。
这名极右翼政客的亵渎行为引发了全球穆斯林的广泛愤怒，大家对他的挑衅行为进行了强烈谴责。
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