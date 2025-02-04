伊朗警告加沙种族灭绝可能在约旦河西岸重演

伊朗官方通讯社（IRNA）报道: 外交部发言人提到联合国人权机构，包括巴勒斯坦人权特别报告员的多次警告，即“以色列的种族灭绝行动正在向约旦河西岸蔓延，同时加沙停火，国际社会却保持沉默”，呼吁国际社会特别是伊斯兰国家和地区采取严肃行动，防止占领政权在约旦河西岸重演其暴行。

伊斯梅尔·巴盖伊对联合国和安理会持续不作为表示深切遗憾，并强调所有国家必须采取严肃行动，履行其法律和道德责任，以制止种族灭绝和其他国际暴行。