纪念伊玛目赛贾德诞辰：慈悲与坚韧的象征 

伊玛目赛贾德简介

伊玛目赛贾德是什叶派的第四位伊玛目，出生于伊历38年，故乡为库法，最终于伊历94或95年在麦地那殉道。他的全名是阿里·本·侯赛因·本·阿里·本·艾比·塔利布，是先知穆罕默德的外孙，伊玛目侯赛因的次子，也是卡尔巴拉殉难后唯一存活的后代。其母亲是波斯最后一位帝王叶兹德吉尔德的女儿。

伊玛目赛贾德对穷人的生活给予了特别关注，常常向他们提供帮助。据传，他经常在半夜背着一个麻袋，里面装着大枣和面包，悄悄放在穷人家的门口。如果手中宽裕，还会留下些钱。传闻中，有超过100户贫困家庭长期受到他的照顾，但他们对此毫不知情，直到伊玛目去世后才意识到这些食物和金钱是他默默施舍的。伊玛目经常强调说：“谁在吃饱喝足的情况下过夜，而他的身边却有饥饿的信士，那么真主（至高无上）会说：‘我的天使们啊！你们为我见证这个仆人，我确已命令他，但他违抗了我，却顺从了他人。我将他交给他自己的行为，以我的尊荣和威严发誓，我永远不会宽恕他。’”

——《圣训集·善行的回报》第298页，第1段

卡尔巴拉事件与囚禁

历史学家认为，伊玛目萨贾德（愿主赐福他）在卡尔巴拉事件发生和伊玛目侯赛因（愿主赐福他）及其同伴殉难的那一天，年仅23岁。 那天，伊玛目病得非常严重，以至于在某些情况下，当有人想要杀害他时， 哈米德·本·穆斯林通过说“他还是个孩子，（他现在的病情已经足够让他受苦了）”这句话，阻止了舍迈尔军队在伊玛目侯赛因（愿主赐福他）殉难后杀害伊玛目萨贾德。根据哈米德·本·穆斯林的报告，他一直在帐篷里照顾伊玛目萨贾德，以防止他被杀害。我一直与他们在一起，直到我成功保护了他。

库法

在卡尔巴拉事件之后，伊玛目萨贾德和伊玛目侯赛因（愿主赐福他）的家眷被俘虏，并被带往库法和沙姆（今叙利亚）。当俘虏们从卡尔巴拉被押往库法时，伊玛目萨贾德（愿主赐福他）的脖子上被套上了枷锁和镣铐（一种将手和脖子绑在一起的环形刑具）。由于他病重无法自己骑在骆驼背上，他的双脚被绑在骆驼的腹部。

伊本·齐亚德将伊玛目萨贾德（愿主赐福他）和其他卡尔巴拉俘虏关押在监狱中，并写信给沙姆的叶齐德请求指示。叶齐德回复说，将俘虏和卡尔巴拉烈士的头颅送往沙姆。于是，伊本·齐亚德给伊玛目萨贾德戴上枷锁，并让穆哈菲尔·本·萨勒巴陪同俘虏们前往大马士革。

沙姆

伊玛目萨贾德（愿主赐福他）在沙姆的清真寺发表了一次演讲，向人们介绍了自己、他的父亲和他的祖父。他对沙姆的民众说，叶齐德和他的官员们散布的言论是不真实的。他的父亲并非叛乱者，也没有意图分裂穆斯林社群或在伊斯兰土地上煽动叛乱。他是为了真理和响应穆斯林的呼吁而站起来，旨在清除宗教中的异端，恢复他祖父时代的纯洁与简朴。

返回麦地那

据谢赫·穆菲德的记载，伊玛目侯赛因（愿主赐福他）的家眷在叶齐德的命令下从沙姆返回麦地那。伊玛目萨贾德（愿主赐福他）在进入麦地那时命令贝希尔前往麦地那，并通过吟诵诗歌向人们传达消息。贝希尔说：“我骑上马，迅速进入麦地那。当我到达先知清真寺时，我放声大哭，随后吟诵了以下诗句：

“‘啊，叶斯里布（麦地那）的人们啊，你们不能再留在这里了，

侯赛因已被杀害，我的泪水如雨般流淌。

他的身体在卡尔巴拉被鲜血染红，

他的头颅被插在长矛上示众。’”

据伊玛目萨迪克（愿主赐福他）的传述：“伊玛目宰因·阿比丁（愿主赐福他）在开斋时，当仆人给他端来水和食物时，他会说：‘先知（愿主福安之）的后裔在饥饿中被杀害了！先知的后裔在干渴中被杀害了！’他不断重复这些话并哭泣，以至于他的泪水与水和食物混合在一起。他一直如此，直到归真。”

伊玛目赛贾德留下的重要著作

伊玛目赛贾德留下了两部重要著作：一部是《赛贾德祈祷篇》，通过祈求的方式阐述了伊斯兰信仰，并教育人们如何与安拉建立联系。另一部是《论义务》，这是他写给追随者艾布·赫姆泽·苏玛里的信件，内容虽简短却深刻，涵盖了人与安拉、人与人、人与朋友之间应尽的所有职责和义务，对建立幸福和谐的社会以及美满人生具有重要现实意义。接下来，我们将通过一些短片与您分享《论义务》的文本。