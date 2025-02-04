哈马斯高级官员：内塔尼亚胡试图阻挠停火协议的执行

伊朗官方通讯社（IRNA）：哈马斯运动领导人之一马哈茂德·马尔达维在接受半岛电视台采访时表示，以色列占领者的计划不仅限于巴勒斯坦，他们的行动和侵略行为表明，他们的计划超越了该地区的范围。
他补充道，内塔尼亚胡正在试图改变美国对西亚的立场。
马尔达维表示，“我们确信，内塔尼亚胡最终不得不坐到谈判桌前，与占领者达成的协议将采取对等行动的形式。
他强调，“任何协议都不会允许占领者进行军事行动，我们准备考虑任何关于控制拉法过境点的提议。”
伊通社（IRNA）德黑兰2月4日报道：一名哈马斯高级官员表示，内塔尼亚胡试图阻挠停火协议以及被扣押人员和战俘交换协议的执行。
伊朗官方通讯社（IRNA）：哈马斯运动领导人之一马哈茂德·马尔达维在接受半岛电视台采访时表示，以色列占领者的计划不仅限于巴勒斯坦，他们的行动和侵略行为表明，他们的计划超越了该地区的范围。
他补充道，内塔尼亚胡正在试图改变美国对西亚的立场。
马尔达维表示，“我们确信，内塔尼亚胡最终不得不坐到谈判桌前，与占领者达成的协议将采取对等行动的形式。
他强调，“任何协议都不会允许占领者进行军事行动，我们准备考虑任何关于控制拉法过境点的提议。”
Your Comment