哈马斯高级官员：内塔尼亚胡试图阻挠停火协议的执行

伊朗官方通讯社（IRNA）：哈马斯运动领导人之一马哈茂德·马尔达维在接受半岛电视台采访时表示，以色列占领者的计划不仅限于巴勒斯坦，他们的行动和侵略行为表明，他们的计划超越了该地区的范围。

他补充道，内塔尼亚胡正在试图改变美国对西亚的立场。

马尔达维表示，“我们确信，内塔尼亚胡最终不得不坐到谈判桌前，与占领者达成的协议将采取对等行动的形式。

他强调，“任何协议都不会允许占领者进行军事行动，我们准备考虑任何关于控制拉法过境点的提议。”