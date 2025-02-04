哈马斯运动：新一轮反犹太复国主义行动是对特拉维夫所犯罪行的回应

据伊朗官方通讯社（IRNA）援引卡塔尔半岛电视台的报道，哈马斯运动今天（周二）在一份声明中提到，一名巴勒斯坦公民在约旦河西岸针对以色列检查站发动的反犹太复国主义行动，证明以色列的罪行和侵略行为不会毫无回应和惩罚。

哈马斯运动强调，犹太复国主义政权在约旦河西岸，特别是杰宁、图勒凯尔姆和图巴斯难民营持续犯下的罪行，无法削弱巴勒斯坦人民的抗争意志。

几小时前，媒体报道称，在约旦河西岸图巴斯市东部蒂阿西尔村附近针对犹太复国主义政权一个检查站的枪击行动中，造成至少2名以色列士兵死亡，至少6人受伤。