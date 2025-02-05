伊朗外交部发言人：伊朗将全力抵御一切威胁和压力

伊朗官方通讯社（IRNA）：伊朗外交部发言人伊斯梅尔·巴加埃今天（周三）就美国总统唐纳德·特朗普最近关于伊朗的言论表示，伊朗试图制造核武器的说法是一个巨大的谎言，这一说法已经被多次证明是错误的。如果有人希望得到关于此类问题的保证，那么这样的保证是完全可以提供的。



巴加埃指出，伊朗与在对加沙人民的战争中明确威胁使用核武器的犹太复国主义政权不同，该国是《不扩散核武器条约》的成员国，其核计划在国际原子能机构的全面监督下进行，并且遵循《保障监督协定》的规定。



伊朗外交部发言人强调，伊朗反对大规模杀伤性武器的立场源于伊斯兰教义和人道主义原因，并得到伊斯兰革命最高领袖阿亚图拉哈梅内伊的教令支持。



巴加埃在讲话中还驳斥了有关伊朗企图暗杀美国官员的指控，并表示伊朗伊斯兰共和国保留通过法律途径追求正义的权利，以解决国家高级将领和官员遭遇刺杀的事件，并在国内和国际法庭上寻求结果。他提到的是2020年1月3日，美国总统唐纳德·特朗普直接下令刺杀伊朗伊斯兰革命卫队“圣城旅”指挥官苏莱曼尼将军的事件。



今天，特朗普签署了行政命令，重启在其首个总统任期内对伊朗实施的“极限施压”系列举措。



据路透社报道，特朗普在备忘录中要求财政部长对伊朗施加“最大经济压力”，包括对违反现行制裁的行为实施制裁。同时，备忘录责成国务院和财政部采取切实措施，以“将伊朗石油出口降至零”。