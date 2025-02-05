政府帮助德黑兰市政府加快进口中国车厢

伊朗官方通讯社（IRNA）报道: 帕尔维兹·萨鲁里周三就中国地铁车厢的制造和进口以及政府在为与中国的合同提供资金方面的合作表示：“在我们最近与总统举行的会议上，他宣布政府已准备好执行该合同，并与市议会和德黑兰市政府在这方面表现出非常好的合作。”

他强调，总统对与中国合同的关切与城市管理层的关切完全一致，并补充道：“从这个角度来看，我们看到了政府积极的一面，根据我掌握的最新信息，计划与预算组织也给予了大力合作，在资金提供方面几乎可以说没有任何问题。”