远程目标被““巴瓦尔””系统摧毁 / ““巴瓦尔””与“S-300”同时对抗敌对目标

伊朗官方通讯社（IRNA）报道: 今天凌晨，在“权威-2025”防空演习第二阶段的最后部分，陆军防空部队的战略远程国产““巴瓦尔”-373”系统在接收到国家综合防空网络分配的目标后，发射导弹并成功摧毁了敌对目标。

在演习的这一部分中，敌方飞行器对中部沙漠演习区域发动攻击，国产““巴瓦尔”-373”系统成功拦截并摧毁了分配的目标。

S-300防空系统与““巴瓦尔”-373”系统同时参与，并将这两种系统进行作战整合以对抗高空目标，是本次演习的显著亮点之一。