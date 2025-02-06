伊朗外交部发言人谴责美国总统“长期接管”加沙的主张和种族清洗计划

伊朗官方通讯社（IRNA）：伊朗外交部发言人伊斯梅尔·巴加埃于2月5日周三晚间就美国官员近期关于“接管加沙”的立场，以及随后提出的强制将加沙人民迁往埃及和约旦的计划作出回应。他表示，这一想法令人作呕，并与犹太复国主义政权消灭巴勒斯坦的计划完全一致。他呼吁国际社会和联合国对此予以严厉谴责。

他指出，所有国家都有责任帮助实现巴勒斯坦人民的自决权，解救他们脱离占领和种族隔离的压迫。他将美国总统近期提出的接管加沙地带的言论形容为对国际法基本原则和联合国宪章前所未有的侵犯，并强调：毫无疑问，那些在过去76年里始终坚持抵抗犹太复国主义政权最严重的罪行和侵略、不愿离开祖先土地的人民，将不会允许美国和以色列通过其他方式摧毁他们的民族和历史身份。

伊朗外交部发言人表示，企图清除加沙并强行将巴勒斯坦人民迁移到邻国的计划，是犹太复国主义政权意图彻底消灭巴勒斯坦民族的延续。这一计划明显违背公认的国际法和人权法基本原则，完全不能接受，必须予以坚决谴责。

巴加埃支持许多国家和国际组织在坚决反对美国总统关于加沙提案的立场，并呼吁联合国安理会、联合国大会以及联合国秘书长明确拒绝这一提案。

他还提到，伊斯兰国家和地区国家强烈反对美国总统提出的强行将加沙居民迁移到埃及和约旦以及美国控制加沙的计划，并强调伊斯兰合作组织应就此表明明确立场。