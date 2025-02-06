中国：加沙不是政治交易的工具/该地区是巴勒斯坦领土不可分割的一部分

据伊朗通讯社援引中国国际电视台（CGTN）报道，中国外交部发言人郭佳坤在周四的新闻发布会上回应特朗普最近关于“美国控制和拥有加沙”的计划时表示，加沙属于巴勒斯坦人，是巴勒斯坦领土不可分割的一部分，不是政治交易和谈判的工具。

他提到加沙因战争而遭受的广泛破坏，呼吁国际社会共同努力，提供人道主义援助并重建加沙，而不是使局势恶化。

这位中国外交部发言人还表示，北京坚定支持巴勒斯坦人民的合法权利，并始终认为巴勒斯坦人应该治理巴勒斯坦。