伊斯兰革命最高领袖：与美国进行谈判既不明智，也不理智，更谈不上光荣

伊朗官方通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国军队总司令阿亚图拉哈梅内伊今天上午在会见伊朗空军和防空部队指挥官及部分军人时指出，伊朗过去在2010年代与美国近两年的谈判毫无成果，美国践踏所有承诺的行径已成为前车之鉴。他强调，与美国谈判无法解决任何问题，包括经济和民生困难，正如过去未能解决一样。因此，问题的解决之道在于“忠诚负责的官员努力工作以及团结一致的民族共同协作”。他还表示，希望在伊斯兰革命胜利纪念日之际，我们能够见证这一团结及同心协力的体现。



他强调，伊朗本身并不反对谈判，并且正在与全球所有国家进行谈判与合作。



阿亚图拉哈梅内伊补充道，“这里唯一的例外是美国。当然，我们不会把犹太复国主义政权当作一个例外，因为该政权本质上并非一个政府，而是一个犯罪集团和掠夺土地的团伙。”



伊斯兰革命最高领袖在讲话中表示，美国官员坐在办公桌旁，试图在图纸上修改世界地图。当然，这仅仅是书面上的，并不符合现实。他们还对我们评头论足，大肆谈论我们，甚至威胁我们。



他强调，如果他们口头威胁我们，我们也会发出相应的警告。如果他们将威胁付诸行动，我们也会实施我方的警告。如果他们践踏我们民族的安全，毫无疑问，我们也会打击他们的安全。