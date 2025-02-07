特朗普签署制裁国际刑事法院的行政令

伊朗官方通讯社（IRNA）：白宫在当地时间周四晚上发布声明引用唐纳德·特朗普的话称：“我，美国总统唐纳德·J·特朗普宣布，根据罗马规约成立的国际刑事法院（ICC）对美国和我们亲密的盟友以色列采取了非法且毫无根据的行动。”

声明提到，国际刑事法院在没有合法依据的情况下，对美国及其盟友（包括以色列）的人员行使管辖权并展开初步调查，甚至对以色列总理内塔尼亚胡和前国防部长加兰特发出逮捕令，这是“滥用权力”的行为。

特朗普补充道，国际刑事法院对美国或以色列没有任何管辖权，因为这两个国家都不是《罗马规约》的成员，也不是国际刑事法院的成员。这两个国家从未承认国际刑事法院的管辖权，并且都拥有充满活力的民主制度，且其军队严格遵守战争法。

特朗普在该命令中还表示，这种敌对行为本身构成了对美国主权的威胁，并削弱了美国及其盟国（包括以色列）的国家安全和外交政策。此外，2002年，美国国会通过了《美国服役人员保护法》（American Servicemembers’ Protection Act of 2002），旨在保护美国军人、美国官员以及一些盟国的官员和军事人员免受国际刑事法院的追诉，因为美国并非该法院的成员。