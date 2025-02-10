巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）高级官员与阿拉格齐会晤

伊朗官方通讯社（IRNA）报道: 巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的领导委员会和政治局成员为与我国高级官员会晤而访问德黑兰，今天中午与我国外交部长赛义德·阿巴斯·阿拉格齐举行了会晤。

我国外交部长在此次会晤中祝贺加沙地带坚韧的巴勒斯坦人民在面对犹太复国主义占领政权的罪行和种族灭绝时取得的历史性胜利，并强调：加沙人民在这片狭小的土地上对犹太复国主义政权前所未有的种族灭绝的抵抗和坚持将被历史铭记，这种在巴勒斯坦人民回归自己土地的耐心抵抗中所体现的力量，是所有穆斯林和世界自由爱好者的骄傲和荣耀。