伊朗总统：伊朗的成功在于民族团结和人民对国家事务的积极参与

伊朗官方通讯社（IRNA）：伊朗总统马苏德·佩泽希齐扬今天（2月10日周一）在德黑兰自由广场参加伊斯兰革命胜利46周年游行集会时强调，2月10日是伟大的一天，因为46年前的今天，伊朗人民将暴政者和压迫者驱逐出了自己的国家。

他补充道，伊朗的成功在于国家团结和人民对国家事务的积极参与。

伊朗总统指出，敌人通过在国内制造分裂和纷争，企图散布伊朗已被削弱的观念，但凭借伊斯兰革命最高领袖的谨慎与智慧，以及人民的坚定支持，他们的梦想将无法实现。他还补充道，伊朗人民坚定地反对霸凌，敌人的阴谋不会得逞。

佩泽希齐扬强调，伊朗将在阿亚图拉哈梅内伊的领导下，抵抗敌人的一切阴谋。我国的敌人将把这些梦想和愿望带入坟墓。

他还表示，他们称我们为恐怖分子，可他们自己才是恐怖分子，并补充道，伊朗实际上是恐怖主义的受害者。

佩泽希齐扬还在讲话中驳斥了美国总统特朗普声称他寻求与伊朗对话的说法，并指出华盛顿努力削弱伊朗伊斯兰共和国。

伊朗总统在谈到重启对伊朗实施“极限施压”时指出：“特朗普说他想与伊朗谈判，但与此同时，他签署了一份包含各种阴谋的文件，目的是让伊朗屈服。”

他批评美国声称伊朗破坏该地区稳定的言论，并认为“在美国的权力支持下，以色列才是真正的不安全源头，它在加沙、黎巴嫩、叙利亚以及它想要的任何地方轰炸无辜人民。”

佩泽希齐扬提到国际刑事法院针对以色列领导人的战争罪案件时，谴责美国支持以色列并采取反对该法院的行动。

“美国声称寻求和平，但谁真正扰乱了该地区？谁应对该地区的屠杀和破坏负责？世界上有哪个追求自由的人能接受轰炸妇女、儿童和病人的行径？”他问道。

伊朗总统强调国家团结的重要性，表示伊朗的成功在于民族团结，并呼应了伊朗伊斯兰共和国已故奠基人伊玛目霍梅尼和伊斯兰革命最高领袖伊玛目哈梅内伊的话语。

他坚定地表示，“如果我们团结起来，就能克服一切挑战，而美国只能做着我们垮台的美梦。”