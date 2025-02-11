阿拉格奇：内塔尼亚胡的无耻言论是对地区和平与安全的威胁

伊朗官方通讯社（IRNA）报道: 赛义德·阿巴斯·阿拉格奇在继续就地区事态发展，特别是被占领的巴勒斯坦和加沙地带的局势进行磋商时，与沙特阿拉伯外交部长费萨尔·本·法尔汉亲王进行了交谈。

阿拉格奇认为美以计划强制迁移加沙人民并将他们流放到其他国家，是为了完成殖民主义消灭巴勒斯坦的计划，并强调国际社会必须采取果断行动反对和应对这一阴谋。

他还提到以色列总理关于在阿拉伯土地上建立巴勒斯坦国家的无耻言论，称这些言论表明占领政权的空前猖獗，是对地区和平与安全的威胁，并对此予以谴责。