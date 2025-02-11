哈马斯回应特朗普：威胁的语言毫无价值

伊朗官方通讯社（IRNA）报道: 萨米·阿布·祖赫里今天周二在接受路透社采访时明确表示：威胁的语言毫无价值，只会增加问题的复杂性。

他补充说：特朗普应该记住，有一项协议，双方都必须尊重它，这是囚犯返回的唯一途径。

此前，美国总统在继续其威胁时表示：如果所有（犹太复国主义）人质在周六中午12点之前没有被释放，地狱之门将会打开，因为我确信（以色列）政权可以克服这个问题。

美国总统在回答是否认为停火协议应该被取消的问题时指出：特拉维夫必须对此做出决定。

据伊朗通讯社报道，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）此前在一份声明中强调，延迟释放囚犯是对占领政权的警告信息，其目的是施压以严格遵守协议的所有条款。

哈马斯运动在声明中强调，只要犹太复国主义政权遵守停火协议，哈马斯也将遵守该协议。

该运动在声明中进一步明确表示，它已遵守协议框架内的所有承诺，并已按时准确地执行了这些承诺。

哈马斯运动补充说：犹太复国主义政权没有履行其承诺，该政权多次违反协议，包括延迟流离失所者返回加沙北部、空袭和射击民众并在加沙地带不同地区杀害大量平民、阻止帐篷、预制房屋、燃料和救援设备等必要物资进入、延迟药物和修复医院及卫生部门所需材料的进入。

该运动宣布，已记录所有这些违规行为并持续向调解人报告，但犹太复国主义政权继续违反其承诺。