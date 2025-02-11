2025年2月11日 17:03
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News ID: 85748105
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哈马斯回应特朗普：威胁的语言毫无价值

2025年2月11日 17:03
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哈马斯回应特朗普：威胁的语言毫无价值

伊通社（IRNA）德黑兰2月11日报道: 哈马斯运动领导人萨米·阿布·祖赫里回应美国总统唐纳德·特朗普关于必须在周六中午之前释放所有犹太复国主义囚犯的威胁时强调：威胁的语言毫无价值。

伊朗官方通讯社（IRNA）报道: 萨米·阿布·祖赫里今天周二在接受路透社采访时明确表示：威胁的语言毫无价值，只会增加问题的复杂性。

他补充说：特朗普应该记住，有一项协议，双方都必须尊重它，这是囚犯返回的唯一途径。

此前，美国总统在继续其威胁时表示：如果所有（犹太复国主义）人质在周六中午12点之前没有被释放，地狱之门将会打开，因为我确信（以色列）政权可以克服这个问题。

美国总统在回答是否认为停火协议应该被取消的问题时指出：特拉维夫必须对此做出决定。

据伊朗通讯社报道，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）此前在一份声明中强调，延迟释放囚犯是对占领政权的警告信息，其目的是施压以严格遵守协议的所有条款。

哈马斯运动在声明中强调，只要犹太复国主义政权遵守停火协议，哈马斯也将遵守该协议。

该运动在声明中进一步明确表示，它已遵守协议框架内的所有承诺，并已按时准确地执行了这些承诺。

哈马斯运动补充说：犹太复国主义政权没有履行其承诺，该政权多次违反协议，包括延迟流离失所者返回加沙北部、空袭和射击民众并在加沙地带不同地区杀害大量平民、阻止帐篷、预制房屋、燃料和救援设备等必要物资进入、延迟药物和修复医院及卫生部门所需材料的进入。

该运动宣布，已记录所有这些违规行为并持续向调解人报告，但犹太复国主义政权继续违反其承诺。

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