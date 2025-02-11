犹太复国主义被扣押人员的母亲：内塔尼亚胡不负责任的行为破坏了协议

据伊朗官方通讯社（IRNA）周二早间援引犹太复国主义政权媒体的报道，这名犹太复国主义被扣押人员的母亲表示：“哈马斯的声明是内塔尼亚胡不负责任行为的直接结果，他的故意拖延和不必要的挑衅性言论扰乱了协议的执行。”

她补充道，“如果内塔尼亚胡不派遣一个有权进行第二阶段谈判的代表团，那实际上就是对被扣押人员下达了死刑判决。”

伊朗官方通讯社（IRNA）：巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）发言人阿卜杜勒·拉提夫·卡努早些时候强调，本杰明·内塔尼亚胡应对原定于下周六犹太复国主义被扣押人员获释推迟一事负全部责任。

卡努在接受阿拉伯电视台采访时表示，“只要敌人遵守该协议中的承诺，我们就会遵守协议。”

他补充道，犹太复国主义占领政权通过封锁并阻止援助进入加沙地带，实际上对该地区发动了一场新的战争。

哈马斯发言人指出，“我们再次敦促调解方向占领者施加压力，迫使其履行停火协议的所有条款。”

他表示，“在过去几周里，占领者阻止人道主义援助、燃料和帐篷进入加沙地带，公然违反了停火协议。”

巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)下属武装派别卡萨姆旅发言人阿布·奥贝达数小时前宣布，由于犹太复国主义政权违反了协议条款，新一批被扣押人员的释放将被推迟，具体时间另行通知。

他在一份声明中强调，在过去三周中，抵抗运动领导人目睹了敌人违反停火协议、未遵守其中条款的行为，敌人阻止难民返回加沙北部，并在加沙不同地区对巴勒斯坦人发动轰炸和射击。