伊朗就特朗普反伊朗言论致信联合国安理会

伊朗官方通讯社（IRNA）报道: 伊朗驻联合国代表于当地时间周二在致安理会主席和联合国秘书长的信中补充道：这种肆无忌惮且具有煽动性的言论明显违反了国际法和《联合国宪章》，特别是第2条第4款，该条款明确禁止对独立国家进行武力威胁或使用武力。

伊拉瓦尼还表示：这种煽动性行为通过所谓的“最大压力”政策进一步加剧，并在2025年2月4日的《国家安全总统备忘录》中详细说明，其范围已进一步扩大。该政策包括实施单边和非法的制裁，并加剧对伊朗的敌意，明显违反了国际法的基本原则和规范。