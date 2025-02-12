俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃周二在莫斯科接受伊通社（IRNA）采访时表示：“恢复联合国安理会对德黑兰解除制裁的机制，西方称之为“快速恢复制裁”，是为应对伊朗成为第一个违反《联合全面行动计划》（JCPOA）国家的情况而设计的。”

然而，正是美国在2018年单方面退出了《联合全面行动计划》（JCPOA），并重新对伊朗实施了严厉的经济制裁。欧洲三国已向联合国安理会通报，如有必要，他们准备恢复在2015年《联合全面行动计划》下解除的国际制裁。美国总统唐纳德·特朗普也重新启动了对伊朗的“极限施压”行动。

扎哈罗娃表示，美国的违规行为对局势产生了“根本性变化”，影响了“快速恢复制裁”机制的使用。她补充道，在没有解决美国非法行为的情况下启动该机制是“不可接受的”。

她指出，“美国的不良行为模式已经扩展到参与《联合全面行动计划》谈判的欧洲国家。它们显然采取了行动，破坏联合国安理会第2231号决议，并声称不确定伊朗是否正确执行 JCPOA，推迟履行其解除对伊朗单方面非法制裁的义务。”

第2231号决议将于2025年10月到期，这意味着“快速恢复制裁”机制也将终止。该机制允许在伊朗被视为不遵守决议的情况下，迅速恢复联合国制裁。

扎哈罗娃表示，鉴于欧洲国家未履行联合国安理会第2231号决议的要求，他们与美方一样，无权通过启动“快速恢复制裁”机制来针对伊朗实施报复性制裁。