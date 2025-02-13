“时代之主马赫迪的隐秘诞生及其隐遁的原因”

伊玛目马赫迪（愿主赐福他）的生平

伊玛目马赫迪（愿主赐福他）于伊斯兰历255年（公元869年）在萨迈拉出生。他的父亲是伊玛目哈桑·阿斯凯里（愿主赐福他），母亲名叫纳尔吉斯（نرجس），也有人称她为哈基玛（حکیمه）。纳尔吉斯是罗马皇帝约书亚（یشوعا）的女儿，她的母亲是耶稣基督的门徒之一西蒙的后裔。[1]

历史资料和传统记载明确指出，伊玛目哈桑·阿斯凯里只有一个孩子，即马赫迪（愿主赐福他）。[2]

谢赫穆菲德（شیخ مفید）对此写道：“伊玛目哈桑·阿斯凯里之后，继承他的是他的儿子——时代之主马赫迪（愿主赐福他）。他的名字和别名与先知穆罕默德（愿主赐福他）相同，他的父亲在公开和私下都没有其他子嗣。”[3]

关于伊玛目马赫迪诞生的故事，最著名的叙述来自伊玛目哈桑·阿斯凯里的姑妈——哈基玛·哈同（حکیمه خاتون）的传述。谢赫萨杜克（شیخ صدوق）在其著作中引述了哈基玛的部分叙述，内容如下：

哈基玛·哈同叙述伊玛目马赫迪（愿主赐福他）诞生的夜晚

“伊玛目哈桑·阿斯凯里召见我，并说道：‘姑妈啊！今晚请留在我们这里，因为今晚是舍尔邦月（الشَّعبَان）的第十五夜，至高无上的安拉将在今晚显现他的证据——即他在地面上的证据。’我问道：‘他的母亲是谁？’他回答：‘纳尔吉斯（النَرجِس）。’我说：‘愿为您献身！但我并未在她身上看到任何怀孕的迹象。’他说：‘真相就是我对你说的那样。’

哈基玛继续叙述道：‘我来到他们的住处，问候后坐下。纳尔吉斯走过来，帮我脱下鞋子，并说道：‘我的女主人，您和您的家人可好？’我回答：‘你才是我的女主人，也是这个家庭的女主人。’纳尔吉斯对我的话感到不安，说道：‘姑妈啊！您这是什么意思？’我对她说：‘亲爱的女儿，至高无上的安拉今晚将赐予你一个孩子，他将在今世和后世成为领袖。’纳尔吉斯听后感到害羞和谦逊。

当我完成晚祷并吃过晚餐后，便躺下休息。半夜时分，我起床进行夜祷，而纳尔吉斯仍在熟睡。我完成了夜祷和后续的祈祷后，再次躺下，但心中感到不安。突然，我惊醒过来，发现她仍在睡觉。不久后，她也起床完成了夜祷，然后继续休息。

哈基玛继续叙述道：‘我走出房间，仰望天空，寻找黎明的迹象。我看到第一缕曙光已经出现，而纳尔吉斯仍在熟睡。这时，我心中产生了疑虑。突然，伊玛目哈桑·阿斯凯里从他的房间喊道：‘姑妈啊！不要着急，事情已经接近了。’我坐下来，开始诵读《叩头章》（سورة السجدة）和《雅辛章》（سورة یس）。就在这时，纳尔吉斯突然惊醒，我迅速走到她身边，对她说：‘以安拉的名义，你感觉如何？’她回答：‘姑妈啊！是的，我感觉到了。’我说：‘保持镇定，坚定你的心，正如我之前告诉你的那样。’哈基玛说：‘我和纳尔吉斯都感到一阵虚弱，随后我听到主人的呼唤，便清醒过来。我揭开她的衣服，突然看到了我的主人（纳尔吉斯的孩子），他正在叩头，额头贴在地上。我将他抱在怀里，发现他洁净无瑕。’

伊玛目哈桑·阿斯凯里说：‘姑妈啊！把我的孩子带到我这里来。’我将孩子抱到他面前，他张开双手，将孩子放在掌心，并将孩子的双脚贴在自己的胸前。随后，他将舌头放入孩子的口中，并用手指轻轻抚摸孩子的眼睛、耳朵和关节。接着，他对孩子说：‘我的孩子啊，说话吧。’孩子说道：‘我作证，除安拉外，绝无应受崇拜的主，他是独一的主，没有伙伴；我作证，穆罕默德是安拉的使者。’然后，他向信士的长官（أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ）和其他伊玛目致以祝福，直到提到他的父亲时，他才停止了说话。’”

伊玛目马赫迪（愿主赐福他）诞生的隐秘性

根据先知穆罕默德和伊玛目们的传述，阿拔斯王朝的哈里发们知道第十二位伊玛目就是马赫迪。因此，他们派遣监视者严密监视伊玛目哈桑·阿斯凯里及其住所。历史学家记载，阿拔斯王朝的穆阿台迪德（معتمد عباسی）命令接生婆们随时突袭圣裔（الْسَّادَات）的家——尤其是伊玛目哈桑·阿斯凯里的家——检查屋内的情况，并报告他妻子的状况。一位名叫萨基尔（الْثَّقِیل）的女仆，据说为了保护伊玛目马赫迪的安全，假装怀孕，结果被逮捕并监视了两年，直到确认她并未怀孕后才被释放。

伊玛目马赫迪的诞生对公众是保密的。许多传述也提到了这一点及其原因。伊玛目萨贾德曾说：“在我们的卡伊姆（崛起者）身上，有许多先知的传统……其中来自易卜拉欣 (إِبْرَاهِيمُ) 的传统是：诞生的隐秘和远离人群……” 伊玛目萨迪克也说：“萨希布·阿姆尔（执掌事务之主）（صَاحِبُ الْأَمْرِ）的诞生对这些人来说是隐秘的，直到他显现；这是为了避免任何人的誓约束缚他。”

谢赫穆菲德（شیخ مفید）也认为：“由于当时的艰难处境，以及当时统治者的严密搜查和他们对寻找安拉最后证据的无尽努力，伊玛目的诞生对所有人都是隐秘的。”

诞生的隐秘性在历史上并非没有先例。例如，易卜拉欣·哈利勒（إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ）的诞生因害怕被当时的国王杀害而被隐藏[45]。同样，古兰经在《故事章》（سورة القصص）第7至13节中提到，穆萨·本·伊姆兰（مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ）的诞生也是隐秘的。

伊玛目马赫迪（愿主赐福他）的外貌

伊玛目马赫迪（愿主赐福他）在其父亲殉难后，当他为父亲的纯洁遗体祈祷时，人们看到他是一个小麦肤色的孩子，有着卷曲的头发和间隔的牙齿。[4] 关于伊玛目的外貌和形象，一般有两类传述：

一、 那些没有具体提及年龄，只是提到伊玛目年轻的传述。

二、 那些除了强调年轻外，还具体指出了年龄的传述。

关于伊玛目的年龄和外貌，我们需要指出几点：

我们知道伊玛目的年龄超过一千岁，而那些将他的年龄描述为30到40岁的传述，意味着在他显现时，他的光辉面容将在这个年龄段，年龄的差异在这个问题上不会导致矛盾；因为这些数字代表了完美和年轻的人的年龄。[5]

伊玛目迈赫迪的别称和尊号

第十二位伊玛目，即什叶派信仰中的伊玛目马赫迪（愿主赐福他），在各种文献、祈祷词和赞词中被赋予了众多的称号和尊称。其中最为人熟知的有：马赫迪（引导者）（الْمَهْدِيُّ）、时代之主（صَاحِبُ الزَّمَانِ）、崛起者（الْقَائِمُ）、被期待者（الْمُنْتَظَرُ）、安拉的证据（حُجَّةُ اللهِ）、安拉的遗存（بَقِيَّةُ اللهِ）、复仇者（الْمُنْتَقِمُ）、被许诺者（الْمَوْعُودُ）、继承者之封印（خَاتَمُ الْأَوْصِيَاءِ）、隐匿者（الْغَائِبُ）、希望所在（الْمَأْمُولُ）和急需者（الْمُضْطَرُّ）。

对于伊玛目马赫迪（愿主赐福他），还有其他许多名字和称号被提及；例如，穆哈迪斯·努里在其著作《Najm al-Thaqib》中提到了大约182个名字和称号，而在《伊玛目马赫迪（愿主赐福他）的名册》一书中，则列出了大约310个名字和称号。穆哈迪斯·努里列举的一些称号包括：艾哈迈德（أَحْمَدُ）、阿布·卡西姆（أَبُو الْقَاسِمِ）、阿布·萨利赫（أَبُو صَالِح）、忠诚之城（بَلَدُ الْأَمِينِ）、安拉的证明（بُرْهَانُ اللهِ）、先知的遗存（بَقِيَّةُ الْأَنْبِيَاءِ）、证据（الْحُجَّةُ）、真理（الْحَقُّ）、伊玛目之封印（خَاتَمُ الْأَئِمَّةِ）、继承者或正义的继承者（الْخَلَف الصَّالِحُ）、安拉的哈里发（خلیفة الله）、正义者（الصَّالِحُ）、命令之主（صَاحِبُ الْأَمْرِ）和继承者（الْوَارِثُ）。

第十二位伊玛目的名字和称号也在逊尼派的文献中被提及；尽管在这些文献中，更多地使用了“马赫迪”这一称号，而其他称号和特征则较少被提及。在逊尼派的文献中，“崛起者”这一称号较为罕见。

伊玛目马赫迪（愿主赐福他）隐匿的哲学

第十二位伊玛目（愿主赐福他）的隐匿并不意味着他隐藏在洞穴中或远离人群生活，而是指他在人群中生活并往来，像社会中的其他个体一样过着普通的生活。伊玛目能够看到人们并认识他们，而人们也能看到他，但他们并不认识他，也不知道他就是被期待的伊玛目马赫迪（愿主赐福他），直到他显现的时刻到来，他将自己作为世界什叶派信徒的伊玛目和领袖介绍给人们；因为伊玛目马赫迪的隐匿和显现是依照神圣的意志和命令，一旦至高的真主意欲，这一切就会发生。

除了保护伊玛目马赫迪的生命之外，隐遁还有其他原因和智慧，包括：

一、 为在社会中实施神圣法令创造条件。

二、 给予信徒和等待者希望。

三、 培养和自我完善；在许多圣训中提到，伊玛目马赫迪在隐遁期间持续关注他的追随者的状况。

四、 保护神圣的宗教，防止其与个人喜好和思想混合。

五、 伊玛目马赫迪在隐遁期间就像云后的太阳，人们从伊玛目马赫迪的隐性和显性的祝福与引导中受益。[6]

接下来，我们将讲述先知穆罕默德（愿主赐福他）关于伊玛目马赫迪的一些圣训：

1. الْمَهْدِيُّ طَاوُوسُ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

“马赫迪是天堂居民的孔雀。”

2. أَفْضَلُ أَعْمَالِ أُمَّتِي انْتِظَارُ الْفَرَجِ.

“我的教民最优秀的行为是等待解脱（法拉吉）。”

3. مَنْ أَنْكَرَ الْقَائِمَ مِنْ وُلْدِي أَثْنَاءَ غَيْبَتِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.

“谁在我的后裔中的‘卡伊姆’（即马赫迪）隐遁期间否认他，谁就像蒙昧时代的人一样死去。”

4. يَخْرُجُ الْمَهْدِيُّ وَعَلَى رَأْسِهِ غَمَامَةٌ فِيهَا مُنَادٍ يُنَادِي: «هَذَا الْمَهْدِيُّ خَلِيفَةُ اللهِ فَاتَّبِعُوهُ».

“马赫迪将出现，他的头顶上有一朵云，云中有声音呼喊：‘这是马赫迪，是真主的哈里发，你们要跟随他。’”

5. مِنْ ذُرِّيَّتِي الْمَهْدِيُّ إِذَا خَرَجَ نَزَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) لِنُصْرَتِهِ فَقَدَّمَهُ وَصَلَّى خَلْفَهُ.

“在我的后裔中，马赫迪将出现，尔撒·本·玛丽亚（耶稣）将降临以支持他，并站在他身后礼拜。”

6. الْمَهْدِيُّ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) يَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَعِنْدَهُ عِيسَى (عَلَيْهِ السَّلَامُ).

“马赫迪将摧毁十字架，而尔撒（耶稣）将与他同在。”

7. يَظْهَرُ عَلَى يَدَيْهِ «تَابُوتُ السَّكِينَةِ» مِنْ بُحَيْرَةِ طَبَرِيَّةَ، يَحْمِلُهُ فَيُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَإِذَا نَظَرَتْ إِلَيْهِ الْيَهُودُ أَسْلَمَتْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ.

“他手中将出现‘安宁之柜’（تابوت السكينة），从提比里亚湖带来，放置在耶路撒冷的圣殿前。当犹太人看到它时，除了少数人外，他们都将皈依伊斯兰教。”

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参考文献

[1]. 参见：《伊玛目哈桑·阿斯凯里（愿主赐福他）的生平》，60385。

[2]. 安萨里·赞贾尼·霍伊尼，伊斯梅尔，《法蒂玛·扎赫拉（愿主赐福她）大百科全书》，第7卷，第121页，库姆，دلیل ما出版社，1428年伊斯兰历。

[3]. 谢赫穆菲德，《引导书：认识安拉的证据》，第2卷，第339页，库姆，谢赫穆菲德大会，第一版，1413年伊斯兰历。

[4]. 库特布丁·拉万迪，赛义德·本·希巴图拉，《奇迹与迹象》，第3卷，第1102页，库姆，伊玛目马赫迪（愿主赐福他）研究所，第一版，1409年伊斯兰历。

[5]. 参见：《伊玛目时代（愿主赐福他）的外貌》，1370；《伊玛目时代（愿主赐福他）显现时的年轻面容》，43618。

[6]. 参见：《伊玛目时代（愿主赐福他）隐遁的原因》，1777。