内塔尼亚胡：特朗普是以色列最大的朋友，没有什么比伊朗更重要

据伊朗通讯社周日援引半岛电视台的报道，美国国务卿马克·鲁比奥在访问特拉维夫期间会见了犹太复国主义政权总理本雅明·内塔尼亚胡。

内塔尼亚胡在会晤后的联合新闻发布会上表示：特朗普是白宫历史上以色列最大的朋友，美国国务卿对以色列的坚定支持将继续。

他补充说：我们与美国国务卿讨论了伊朗问题，我们将完成关于伊朗的使命。

内塔尼亚胡声称，以色列和美国将共同面对他所谓的“伊朗挑战”。

他说：我们与鲁比奥进行了非常有成效的对话；没有什么比伊朗更重要。

内塔尼亚胡还谈到加沙和哈马斯：我们与特朗普有一个统一的战略，特别是在如果不释放所有人质（犹太复国主义俘虏）的情况下打开地狱之门（对哈马斯）的时间问题上。

犹太复国主义政权总理还表示：我还与美国国务卿讨论了巴沙尔·阿萨德政权垮台后叙利亚的未来；我们也遵守黎巴嫩的停火协议，并期望政府遵守这一协议，真主党必须完全解除武装，任何在叙利亚的势力如果认为可以威胁以色列，那将是大错特错。

他继续说：国际刑事法院也根据谎言发布了逮捕令；中东地区有许多机遇和挑战。

美国国务卿表示：我认为没有比特朗普更好的以色列盟友了，必须释放加沙的人质（犹太复国主义俘虏），特朗普强调哈马斯不可能作为一个政治和军事力量继续存在。

他补充说：巴沙尔·阿萨德政权的垮台是一个重要的变化，但不应该让另一个不稳定的力量取代它。

鲁比奥还声称：伊朗是该地区的威胁来源，我们不可能允许伊朗拥有核武器。

这些言论发表之际，伊朗伊斯兰共和国一直强调其核计划完全是和平的，核武器在伊朗的防御学说中没有地位。