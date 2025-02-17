哈马斯发言人：主动权掌握在抵抗运动手中 | 威胁不会给敌人带来任何成就

巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）发言人阿卜杜勒·拉提夫·卡努今天上午（周一）在接受伊通社（IRNA）采访时表示，占领者未能实现其在加沙战争中的任何目标，甚至未达成任何成就。

他补充道，抵抗运动没有被摧毁，敌方的被扣押人员没有被完全释放，巴勒斯坦人民也没有离开他们的领土。

卡努表示，抵抗运动仍掌握着许多王牌，其中之一就是敌方的被扣押人员。

他补充道，除了抵抗运动的军事力量，巴勒斯坦民众对抵抗运动的广泛共识，以及民众对战士们的支持和援助，也是击败敌人阴谋的另一个王牌。

哈马斯运动发言人指出，尽管敌人在15个月里对加沙进行了大规模屠杀、破坏和各种罪行，但仍未能实现其目标。巴勒斯坦人民和抵抗运动绝不会允许敌人通过威胁达成战争中未能实现的目标。

卡努补充道，本杰明·内塔尼亚胡和唐纳德·特朗普的威胁，以及对巴勒斯坦民族施加的心理压力和围困，无法给敌人带来任何成就。

他强调，除了通过谈判、停火和遵守协议条款，敌人无法以任何方式释放其被扣押的人员。

哈马斯运动发言人还表示，敌人的所有选择均已崩溃，所有的努力都失败了，敌人唯一的选择就是执行停火协议。

他继续说道，我们已经度过了压力和威胁的阶段，美国政府的威胁与犹太复国主义政权罪恶总理的威胁是一样的，这也是我们不予重视的原因。这些言论和威胁不会为敌人带来任何实际成果。

卡努补充道，犹太复国主义占领政权不仅对巴勒斯坦和加沙地带构成威胁，甚至对所有阿拉伯国家构成威胁。