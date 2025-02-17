伊朗外交部发言人：伊朗将派遣最高级别人员出席黎巴嫩真主党已故秘书长的葬礼

伊朗伊斯兰共和国外交部发言人伊斯梅尔·巴加埃在周一的例行新闻发布会上表示，真主党已故秘书长赛义德·哈桑·纳斯鲁拉烈士的葬礼具有重要意义，伊朗将派出最高级别的代表参加，但他未透露具体细节。

在被问及最近与黎巴嫩政府的争端——贝鲁特不允许伊朗客机飞往黎巴嫩——以及伊朗外交部长赛义德·阿巴斯·阿拉格齐与黎巴嫩外长的电话交谈时，巴加埃表示，伊朗外长强调不应让第三方影响决策。

他指出，“谈判仍在继续，我们希望达成一个符合伊朗和黎巴嫩人民利益的合理解决方案。”