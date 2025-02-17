革命领袖：伊朗对于应对外部威胁毫无畏惧

伊朗官方通讯社（IRNA）：阿亚图拉哈梅内伊表示，尽管人民面临困难和合理的期望，但在2月10日（伊朗历11月22日）的大规模游行中，他们展现了敌人的软性威胁和操纵公众舆论、制造分歧和怀疑的企图并未奏效。他指出，所有媒体、思想家和作家、艺术家、学者、教育工作者以及活跃在虚拟空间的青年们都应全力以赴，确保人民在面对敌人复杂计划时的软性防御得以持续。

阿亚图拉哈梅内伊将今天大不里士青年的信仰和精神视为1978年2月18日起义者的遗产，并补充说：“今天的青年能够清晰识别朋友和敌人，面对来自一方的咆哮和另一方的嚎叫，他们感到强大，毫不畏惧和被动。面对那些动摇政治老手的事件，他们像山一样屹立不倒。”

他强调，阿塞拜疆青年了解1978年2月18日重大事件及其发起者的特点至关重要，认为这种认识可以防止敌人的错误叙述占据上风。

阿亚图拉哈梅内伊将阿塞拜疆和大不里士称为伊朗抵御外敌入侵的坚固堡垒，并引用斯塔尔汗的话说：“除了阿巴斯旗帜，我不会站在任何旗帜下。”他表示，大不里士人民多次以耐心、坚韧和信仰迫使敌人撤退。

他还提到，一些偏离正道并依附于前政权机构的人试图将阿塞拜疆的身份转变为非伊斯兰身份，但未能成功。他指出，这些人依靠种族特性和反宗教、所谓的世俗观点，试图改变阿塞拜疆人民的真实身份，但大不里士通过奉献像阿拉玛·塔巴塔巴伊、阿拉玛·阿米尼和乌斯塔德·沙赫里亚尔这样的杰出人物，提升了伊朗的名声和威望。

阿亚图拉哈梅内伊将大不里士人民的“伊斯兰信仰”和“宗教热情”视为1978年2月18日起义的两个主要因素，并表示：“那次起义的伟大不仅在于迫使前政权将坦克开上街头，更在于它为整个国家树立了榜样，并带动了各地人民加入斗争的行列。”