阿拉格奇：也门在巴勒斯坦人民和抵抗运动的胜利中发挥了重要作用

伊朗官方通讯社（IRNA）报道: 我国外交部长赛义德·阿巴斯·阿拉格奇目前正在阿曼访问，周一（伊朗历11月29日）在印度洋沿岸国家会议期间会见了也门国家拯救政府谈判代表团团长兼发言人穆罕默德·阿卜杜勒萨拉姆。

伊拉克奇强调支持也门领土完整和国家主权

外交部长在会见中赞扬了也门政府和人民在巴勒斯坦人民面对犹太复国主义政权长达16个月的占领和种族灭绝时所表现出的高尚团结，并强调这种支持在巴勒斯坦人民和抵抗运动的胜利以及迫使犹太复国主义政权停火方面发挥了重要作用。

阿拉格奇还强调了伊朗伊斯兰共和国支持也门领土完整和国家主权的原则立场，并明确指出：也门的稳定与安全对整个地区的安全与可持续发展具有重要作用。

外交部长提到联合国秘书长也门问题特使最近访问德黑兰，认为持续对话和外交途径是有益且有效的，并强调我国将继续支持也门政府和人民。

也门国家拯救政府谈判代表团团长兼发言人穆罕默德·阿卜杜勒萨拉姆对伊朗的政治和精神支持表示感谢

也门国家拯救政府谈判代表团团长兼发言人穆罕默德·阿卜杜勒萨拉姆对达成停火协议表示满意，并强调：我们正在密切关注地区局势发展和停火协议的执行情况，并对任何侵略者的行动保持高度警惕。也门未来支持巴勒斯坦人民的行动将取决于对方是否完全遵守停火协议。

他还介绍了也门的最新局势发展，并强调了也门人民的团结和凝聚力，同时感谢伊朗伊斯兰共和国在也门政府和人民面对敌人侵略时提供的政治和精神支持。

双方在会见中还就一些共同关心的地区和国际问题交换了意见。