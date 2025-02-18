八千年文明的足迹：卡尚的锡亚尔克丘堆

伊朗官方通讯社（IRNA）：锡亚尔克丘堆是卡尚西南部的一处古代遗址，于1931年9月16日被列为伊朗国家遗产，编号为38。它是卡尚的著名景点之一，保存了人类文明不同时期的遗迹，包括新石器时代、铜石并用时代、城市化时代、铁器时代和米底时期。锡亚尔克最重要的文明遗迹包括人类最早建造的村庄和房屋、最早驯化的动植物、最早的陶器烧制窑和金属熔炼炉，以及最早的文字和书写痕迹。

锡亚尔克丘堆在哪里？

锡亚尔克丘堆位于卡尚西南部，靠近卡尚至菲恩的公路右侧，即阿米尔·卡比尔大街。

锡亚尔克丘堆位于卡尚西南部，实际上是伊朗最古老的古代神庙遗址，最早的城市文明在这里形成。该遗址于1932年首次由罗马·吉尔什曼进行考古发掘。

这一地区之所以对古代文明爱好者有着特别的吸引力，是因为这里有着5000年的人类生活历史。从最原始的陶器到最先进的陶器，这一历史遗址展示了人类文明的进步和生活的演变。

这一古代遗址的另一个亮点是地面上散落的数千年历史的陶器碎片。此外，纺锤和织布工具表明这里的居民已经掌握了纺织技术。同时，当地居民通过熔炼金属为自己制造工具和器具。在丘堆南部发现的金属熔炼炉表明，锡亚尔克城可能是当时最具工业化的城市之一。

锡亚尔克丘堆的历史

锡亚尔克丘堆是伊朗和世界最珍贵的古代遗址之一，保存了大约八千年前（从新石器时代到米底时期）人类生活演变的证据。该遗址包括北土丘（小锡亚尔克），占地五公顷；南土丘（大锡亚尔克），占地八公顷；以及A墓地和B墓地。这些丘堆依次展示了从古代到现代的不同人类的文明时期，包括新石器时代、铜石并用时代、城市化时代、铁器时代和米底时期。

法国考古队：

锡亚尔克丘堆遗址分别在1933年、1934年和1937年首次由法国考古队在罗马·吉尔什曼的带领下进行发掘。该团队于1938年在巴黎出版了两卷题为《卡尚的锡亚尔克》的法语著作，后来由伊朗文化遗产出版社翻译成波斯语。罗马·吉尔什曼估计这一文明的历史大约有一万年。

伊朗考古队：

该考古队由萨迪克·马利克·沙赫米尔扎迪博士带领，在2001年至2006年间对这一历史遗址进行了发掘。他的团队由来自不同领域的专家组成，甚至包括来自其他国家的专家。经过五个季度的发掘，他们取得了新的成果，其中包括发现了锡亚尔克神庙，这是罗马·吉尔什曼（乔加·赞比尔神庙的发现者）未能发现的。

根据该团队的发掘，房屋的内墙用红赭石粉刷，死者被埋葬在房间地板下，地面没有铺设砖或石头。死者以“屈肢葬”的方式埋葬，并随葬一些物品，这些物品在一些墓葬中非常珍贵且数量较多，而在另一些墓葬中则数量较少且价值较低。在锡亚尔克丘堆的废墟中发现了多具人类骨骼和古代器皿，目前这些文物保存在法国卢浮宫、伊朗国家博物馆、菲恩花园博物馆以及该遗址附近的博物馆中。

第二时期

锡亚尔克丘堆的第二时期大约在7200至6700年前。居住在北丘的居民从临时住所逐渐发展，建立了一个小村庄。这些简单的房屋由土坯和手工制作的砖块建成。这一时期的居民已经掌握了农业和畜牧业，并开始驯化动植物。此外，这一时期的陶器比前一时期更加精致，装饰有黑色植物和几何图案。另一个值得注意的是，这一时期的居民可能已经开始纺纱和织布。

第三时期

锡亚尔克丘堆的第三时期大约在6300至5400年前，锡亚尔克的居民从北丘迁移到南丘。在这里，他们建造了更加标准化的房屋，包括房间、炉灶和壁龛。在这一时期，人们成功提取了铜，并将部分金属制品出口到西南部和美索不达米亚地区。陶轮的发明也属于这一时期，因此这一时期的陶器更加精致，并装饰有人物、动物和植物图案。

锡亚尔克的居民逐渐进入城市生活的新阶段，每个人都从事特定的职业。因此，商品交易迅速增长，交易记录需要一种新的非口头方式。最早的经济交易记录方式是通过陶土、石头、骨头和陶器制成的各种几何和动物形状的代币，每个代币代表特定的商品。

第四时期

锡亚尔克丘堆的第四时期从5300年前开始，持续到4900年前。在这一时期，人口增加，贸易也随之扩展。根据这一时期的发现，似乎在这一阶段，锡亚尔克出现了地方首领或统治者，他们从政治和行政上控制社会。事实上，最早的书写板在今天的胡齐斯坦和法尔斯地区发明，随后扩展到伊朗高原中部、东北部和东南部。这些跨区域文化材料的存在表明了这一时期的统治者与居民之间的商业和政治联系。此外，这一时期广泛流行一种名为“宽边碗”的器皿，可能用于烤面包。

第五时期

在第四时期末期，伊朗中部高原地区如阿里斯曼、乌兹贝基和锡亚尔克经历了一场持续1000至1200年的定居危机，可能是由于干旱等环境问题引起的锡亚尔克丘堆在大约3600至3000年前可能被新的居民重新使用。这一时期的重要特征是灰色陶器的出现和普及，一些考古学家如罗马·吉尔什曼认为，这些陶器标志着雅利安人进入该地区。这一时期的遗迹包括位于锡亚尔克遗址西南100米处的A墓地。

第六时期

锡亚尔克丘堆第六时期从3000年前持续到2700年前，是锡亚尔克丘堆的最后定居时期。此后，锡亚尔克遗址被永久废弃，居民分散到卡尚平原的其他地区继续生活。在这一时期，彩陶传统再次复兴，带有特殊形状和雅利安图案（如战士、带翼马等）的管状器皿开始流行。这一时期的遗迹包括位于南丘西北方向150米处的大型土坯建筑和B墓地，根据吉尔什曼的发掘，该墓地共有217座墓葬，其中只有70座保存完好。