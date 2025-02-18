伊朗外交部长：伊朗绝不会在任何形式的压力或威胁下进行谈判

伊朗外交部长赛义德·阿巴斯·阿拉格齐周一晚间在与苏丹外交部长阿里·优素福·谢里夫的新闻发布会上，在欢迎苏丹外长时指出，伊朗和苏丹两国有着深厚的历史、宗教和文化渊源。两国关系历经了波折和起伏，因一些原因在过去几年一度中断。然而，在过去八个月恢复外交关系后，双方合作正迅速发展，并朝着更广泛的合作迈进。

他提到两国总统在利雅得和纽约的会晤时表示，苏丹经济部长访伊期间促成了多项经济协议，与此同时，伊朗经济代表团访问苏丹，在解决财政问题方面发挥了重要作用。

在回答有关卡塔尔埃米尔访问德黑兰及其是否携带来自美国对伊朗信息的问题时，伊朗外交部长表示：卡塔尔埃米尔的此次访问是两国双边交流的一部分，目前尚未接到他携带其他方信息的通知。

在与记者的交流中，针对美国官员在伊朗问题上自相矛盾的言论——一方面威胁对伊朗采取军事行动，另一方面又提及谈判，伊朗外长表示：“我们的立场非常明确，我们绝不会在任何形式的压力或威胁下进行谈判。这是一个明确的原则，也是每个独立国家都应坚持的立场。”

他表示，“重要的不是说好听的话，而是特朗普签署的文件。”他指出，签署的“极限施压”命令充分表明了美国对伊朗的政策，该命令已传达至美国各部门，要求对伊朗施加最大的压力。我们对待美国的行动标准，就是这项针对伊朗的“极限施压”命令，我们将根据这一政策调整我方对美国的方针。

阿拉格齐补充道，“针对伊朗的“极限施压”政策至今没有奏效，针对伊朗的决议从未发挥作用，伊朗人民始终捍卫自己的尊严与荣誉。如果同伊朗人民用相互尊重的语言交谈，我们也会以同样的方式回应，我们绝不会在被威胁的情况下进行谈判。”