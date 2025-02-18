革命领袖：美国关于加沙的愚蠢计划将一无所获

伊朗官方通讯社（IRNA）报道: 巴勒斯坦伊斯兰圣战组织秘书长“扎伊德·纳哈拉”先生及其代表团今天下午与伊斯兰革命领袖阿亚图拉哈梅内伊会面。

阿亚图拉哈梅内伊在此次会面中祝贺了加沙抵抗运动的胜利，并强调：巴勒斯坦抵抗运动领导人和战士在“团结与一致”以及“坚持”面对敌人、推动复杂谈判进程以及人民的耐心和坚韧方面所做的伟大工作，使抵抗运动在地区中赢得了荣誉。

革命领袖将伊斯兰抵抗运动和加沙人民在面对犹太复国主义和美国敌人时取得的胜利描述为非常伟大，并指出：这一胜利为抵抗斗争创造了新的局面。

阿亚图拉哈梅内伊提到美国或其他方面关于加沙和巴勒斯坦的一些愚蠢计划时表示：这些计划将一无所获，那些一年半前声称要在短时间内消灭抵抗运动的人，如今却从抵抗战士的小组中接收他们的俘虏，并释放大量巴勒斯坦俘虏。

他称抵抗运动移交犹太复国主义俘虏的方式体现了抵抗运动在世界面前的伟大，并补充说：如今，全球舆论倾向于支持巴勒斯坦，在这种情况下，任何未经抵抗力量和加沙人民同意的计划都不会取得成功。

在此次会面中，巴勒斯坦伊斯兰圣战组织秘书长“扎伊德·纳哈拉”先生向革命领袖祝贺了加沙抵抗运动的伟大胜利，并将这一胜利归功于伊朗伊斯兰共和国的持续支持以及烈士赛义德·哈桑·纳斯鲁拉的指导。他表示：过去一年半中，巴勒斯坦抵抗运动实际上是在与美国和西方作战，尽管力量对比不平衡，但巴勒斯坦抵抗运动仍取得了重大胜利。

巴勒斯坦伊斯兰圣战组织秘书长将巴勒斯坦和黎巴嫩抵抗团体在战场和政治上的“团结与一致”列为加沙胜利的影响因素之一，并在报告加沙和西岸的最新进展以及谈判进程和达成的协议时强调：我们永远不会忘记抵抗的道路，并将作为抵抗战士继续沿着这条道路前进。