大量陆军航空兵导弹、无人机和火炮装备亮相

伊朗官方通讯社（IRNA）报道: 伊斯兰革命卫队陆军后勤保障部副部长在仪式间隙接受伊朗通讯社记者采访时表示，大量装备已加入陆军，这些装备已经过研究和工业测试。

阿里·库赫斯塔尼准将表示，这些武器已在作战区域进行了有限的实地评估，并补充说：今天，这些装备已大量进入陆军作战组织，将在提高该部队的能力方面发挥关键作用。

他补充说：BM450中程弹道导弹，射程200公里，以及Fateh 360导弹和具有精确打击能力的制导Fajr-5导弹是今天交付给伊斯兰革命卫队陆军的装备之一。

伊斯兰革命卫队陆军后勤保障部副部长表示：122毫米制导智能火箭弹、具有布雷能力的122毫米火箭弹和“马吉德”近程防空系统是今天添加到作战组织的其他装备。

库赫斯塔尼准将说：战略无人机“ 穆哈耶尔 10”和“ 穆哈耶尔 6”（配备增强型发动机）以及各种配备喷气发动机和活塞发动机的国产自杀式无人机（具有不同的射程和飞行高度以及不同的爆炸威力）是今天亮相并加入陆军的装备的一部分。

他继续说道：射程450公里的“格拉莱”攻击无人机、飞行高度15000英尺的“克特拉尔”攻击无人机、配备喷气发动机的“达拉胡”攻击飞行器、飞行高度25000英尺的“沙胡”攻击飞行器和配备活塞发动机且射程40公里的“潘德萨”攻击飞行器也已添加到陆军作战组织。

伊朗官方通讯社（IRNA）报道: 伊斯兰革命卫队陆军“伟大先知19”实力演习的第二阶段（作为该部队最大规模的作战演习）于周二在该国西南部开始。

在这一阶段，伊斯兰革命卫队陆军的专业部队将在未来几天内继续进行各种进攻和防御行动，执行电子战行动和大规模装甲、导弹、小型飞行器、无人机、航空兵和火炮攻击。

在本次演习中，除了运用新的作战方法和战术外，还将对加入伊斯兰革命卫队各部队的新武器和装备在实际作战环境中进行评估。