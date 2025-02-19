卡塔尔埃米尔与伊朗最高领袖会晤

伊朗官方通讯社（IRNA）报道: 卡塔尔埃米尔谢赫·塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼及其随行代表团于今天（周三）下午与伊朗伊斯兰革命最高领袖阿亚图拉·哈梅内伊进行了会晤。

卡塔尔埃米尔谢赫·塔米姆·本·哈马德·本·哈利法·阿勒萨尼于2025年2月19日（周三）正式访问伊朗，并与伊朗总统马苏德·佩泽什基安及其他伊朗官员进行会晤和磋商。他在抵达德黑兰梅赫拉巴德机场时受到伊朗能源部长阿巴斯·阿里阿巴迪的迎接，随后在萨德阿巴德文化中心受到马苏德·佩泽什基安的正式欢迎。