卡塔尔埃米尔与伊朗最高领袖会晤

伊朗官方通讯社（IRNA）报道: 卡塔尔埃米尔谢赫·塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼及其随行代表团于今天（周三）下午与伊朗伊斯兰革命最高领袖阿亚图拉·哈梅内伊进行了会晤。
卡塔尔埃米尔谢赫·塔米姆·本·哈马德·本·哈利法·阿勒萨尼于2025年2月19日（周三）正式访问伊朗，并与伊朗总统马苏德·佩泽什基安及其他伊朗官员进行会晤和磋商。他在抵达德黑兰梅赫拉巴德机场时受到伊朗能源部长阿巴斯·阿里阿巴迪的迎接，随后在萨德阿巴德文化中心受到马苏德·佩泽什基安的正式欢迎。
伊通社（IRNA）德黑兰2月19日报道: 卡塔尔埃米尔及其随行代表团与伊朗伊斯兰革命最高领袖进行了会晤。
伊朗官方通讯社（IRNA）报道: 卡塔尔埃米尔谢赫·塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼及其随行代表团于今天（周三）下午与伊朗伊斯兰革命最高领袖阿亚图拉·哈梅内伊进行了会晤。
卡塔尔埃米尔谢赫·塔米姆·本·哈马德·本·哈利法·阿勒萨尼于2025年2月19日（周三）正式访问伊朗，并与伊朗总统马苏德·佩泽什基安及其他伊朗官员进行会晤和磋商。他在抵达德黑兰梅赫拉巴德机场时受到伊朗能源部长阿巴斯·阿里阿巴迪的迎接，随后在萨德阿巴德文化中心受到马苏德·佩泽什基安的正式欢迎。
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