阿亚图拉·哈梅内伊：我们期待卡塔尔采取行动归还伊朗的诉求 

伊朗官方通讯社（IRNA）报道: 伊斯兰革命领袖表示希望：“在德黑兰达成的协议对两国都有利，双方能够更好地履行邻国之间的责任。”



阿亚图拉·哈梅内伊在会见中还提到卡塔尔埃米尔关于地区问题的讲话，并补充道：“我们将卡塔尔视为一个友好和兄弟般的国家，尽管仍有一些未解决和模糊的问题，例如从韩国转移到卡塔尔的伊朗诉求的归还问题。我们也知道，阻碍这一领域协议实施的主要障碍是美国。”



他指出：“如果我们处在卡塔尔的位置，不会理会美国的压力，而是会归还对方的诉求。我们仍然期待卡塔尔采取这样的行动。”



伊斯兰革命领袖强调：“美国的总统们没有区别。”



在这次会见中，伊朗总统佩泽什基安也出席了会议。卡塔尔埃米尔谢赫·塔米姆·本·哈马德·本·哈利法·阿勒萨尼对与伊斯兰革命领袖的会晤表示高兴，并对伊朗伊斯兰共和国支持世界受压迫者和巴勒斯坦人民的立场表示感谢。他对领袖表示：“您对巴勒斯坦人民的支持永远不会被遗忘。”



卡塔尔埃米尔提到地区特殊而艰难的局势，认为这种局势需要地区国家更多的合作。



谢赫·塔米姆·本·哈马德·本·哈利法·阿勒萨尼还提到伊朗和卡塔尔之间达成的协议，包括两国之间建设海底隧道。他指出：“根据达成的协议，两国联合委员会将很快启动，经济交流量将在不久的将来增加。”