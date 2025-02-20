美国总统特朗普：我们绝不允许伊朗及其他国家获取核武器

伊通社（IRNA）德黑兰2月19日报道: 伊朗伊斯兰革命最高领袖阿亚图拉·哈梅内伊今天下午在会见卡塔尔埃米尔谢赫·塔米姆·本·哈马德·本·哈利法·阿勒萨尼及其随行代表团时强调，发展与邻国的关系是伊朗伊斯兰共和国的明确政策。他表示：“佩泽什基安政府宣布的政策之一也是发展与邻国的关系。感谢真主，在这方面已经取得了一些良好的进展，阿卜杜拉希安外长在这一领域积极活跃。”