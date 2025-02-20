2025年2月20日 10:55
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News ID: 85756884
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美国总统特朗普：我们绝不允许伊朗及其他国家获取核武器

2025年2月20日 10:55
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美国总统特朗普：我们绝不允许伊朗及其他国家获取核武器

伊通社（IRNA）纽约2月20日报道：美国总统唐纳德·特朗普再次强调有必要对伊朗伊斯兰共和国实施“极限施压”政策，并声称其目标是维护和平，华盛顿不会允许德黑兰或其他国家拥有核武器。

伊朗官方通讯社（IRNA）：美国总统唐纳德·特朗普当地时间周三晚间称，西亚地区应实现稳定与和平。因此，他为了推动和平，恢复针对伊朗的“极限施压”政策，并将也门安萨鲁拉运动（胡塞武装）列入恐怖组织名单。

特朗普表示，我们再次实施针对伊朗的“极限施压”政策，目的是实现和平。我们不会允许包括伊朗在内的其他国家拥有核武器。

美国总统声称，我正在为结束包括西亚在内的全球战争采取行动。我们将释放所有在加沙的被扣押人员。

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