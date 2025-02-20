但以理陵墓：一位充满传奇的先知

伊朗官方通讯社（IRNA）报道：但以理陵墓是一座美丽而独特的陵墓，属于一位被众多历史记载，包括什叶派穆斯林和部分基督教派别承认为先知的伟人。然而，也有一些宗教，如犹太教，并不承认他的先知身份。尽管《古兰经》中并未提及但以理先知的名字，但许多穆斯林仍将他视为伊斯兰教的先知之一，因为什叶派的圣训中曾提到过他。在基督教中，但以理的名字作为先知出现在《马太福音》中，并提到了他对末世的预言。但以理先知的陵墓于1931年被列入伊朗国家遗产名录。每年，这里都会迎来许多穆斯林和非穆斯林的朝圣者，同时也是一处吸引游客的景点。

苏萨城中的宁静陵墓

苏萨是伊朗西南部的一座城市，也是世界上最古老的城市之一，曾是埃兰文明和波斯帝国的中心。苏萨古城被认为是世界上最古老、最著名的城市之一，曾是埃兰数千年的首都，也是波斯帝国的冬季首都。苏萨自公元前2700年左右起便是波斯帝国的首都，但在阿契美尼德王朝之后，其辉煌逐渐消退。阿契美尼德时期留下的遗迹中，但以理先知的陵墓便是其中之一。

尽管但以理先知的陵墓在古代位于苏萨城郊，靠近一条河流，但如今它已位于苏萨城的中心。从正门进入陵墓区域，你会看到一个宽敞的庭院，中央有一个八角形的水池，喷泉点缀其中，显得格外美丽。陵墓区域的建筑风格与清真寺和伊斯兰中心非常相似。蓝色的伊斯兰瓷砖装饰为建筑增添了独特的魅力。陵墓内设有两个庭院，主庭院中央是水池，周围是为朝圣者和游客准备的休息室。陵墓的西侧覆盖着伊朗伊斯兰风格的瓷砖，东侧则有两座约10米高的尖塔。根据尖塔上的铭文，它们的建造年代可以追溯到伊斯兰历1330年（公元1912年）。

世界上独特的建筑风格——双壳穹顶

这座陵墓最引人注目的特点是其双壳穹顶结构。这座穹顶建于塞尔柱时期，高约20米，直径约5米。穹顶呈圆锥形，顶部设计有阶梯状结构，随着高度的增加，直径逐渐减小。因此，它也被称为“锯齿状阶梯穹顶”。这种穹顶结构除了在伊朗，仅在伊拉克出现过，且未在其他任何文献中有过记录。尽管但以理先知的陵墓是最著名的双壳穹顶建筑，但其他拥有类似穹顶的建筑还包括：萨班德陵墓、德兹富尔的雅古布·莱斯陵墓、舒什塔尔的阿卜杜拉陵墓、布鲁杰尔德的贾法尔陵墓、哈尔克岛的米尔穆罕默德陵墓、伊拉姆的赛义德·萨拉赫丁·穆罕默德陵墓，以及巴格达的苏丹·祖拜达陵墓和欧麦尔·苏赫拉瓦尔迪陵墓。

关于但以理先知的传说

关于先知但以理，有许多传说和故事。一个传说提到，但以理先知在巴比伦军队攻打圣城期间，成为巴比伦国王尼布甲尼撒的侍从。但以理的解梦才能使他在巴比伦王宫中获得了重要地位。他最著名的预言之一是关于波斯帝国将统治世界的预言。据说，在大流士一世征服巴比伦后，但以理与一些犹太人一起来到伊朗，并在国王身边获得了崇高的地位。他在苏萨定居，最终在那里离世。