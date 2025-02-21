伊朗总统佩泽希齐扬：我们会进行谈判，但不会不计代价，也不会放弃我们的尊严

周四晚间，伊朗总统马苏德·佩泽希齐扬在谈到犹太复国主义政权在加沙和黎巴嫩犯下的暴行以及人权的虚伪主张者对此的支持时表示：“以色列对加沙、黎巴嫩和巴勒斯坦手无寸铁的民众所做的一切，任何有良知的人都无法接受。” 他指出，美国和欧洲不仅支持犹太复国主义政权的暴行，还通过提供炸弹和武器对其进行援助。

佩泽希齐扬强调，谈判必须有尊严，并引用了一句土耳其谚语称：“我们不会践踏自己的尊严，即使洪水将我们卷走，也不会踏上无义之桥；即使狮子吃掉我们，我们也不会在狐狸的阴影下入睡。他们不能扼住我们的喉咙，要求我们给予他们想要的一切，然后再说我们可以进行谈判。”

他补充道，“他们以为通过威胁可以迫使我们做任何事情，我们是伊朗人，会以尊严进行对话，绝不会屈服于强权。

伊朗总统在讲话中还表示，“如果地区内数十亿穆斯林团结一致，拥有两百万居民的犹太复国主义种族灭绝政权就不可能为穆斯林制造这样的局面。他们把穆斯林分裂成不同的种族和宗教派别，使彼此对立。该屠杀儿童的政权犯下各种罪行，却没有人对此作出回应，因为美国在支持它。

他强调，“有些人因为以色列得到了美国的支持而惧怕它，但我们伊朗人民不会害怕，因为勇敢早已融入了我们民族的天性之中。”