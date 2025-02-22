美国的不满情绪上升 特朗普支持率降至45%

伊朗官方通讯社（IRNA）：根据《华盛顿邮报》和益普索集团的民意调查，仅有45%的美国人强烈或略微支持特朗普自1月20日上任以来的政策，而约53%的人反对他的举措。

具体而言，57%的受访者表示，特朗普继续试图对整个联邦政府施加前所未有的控制，已超出了职权范围，这表明他有意解散国会设立的机构，并削弱立法者赋予这些部门的自治权。

民意调查显示，仅40%的人认为总统的行为符合其权力范围，多数受访者认为共和党议员不会采取措施限制特朗普超越其合法权力。

此外，仅有33%的人认为共和党会对特朗普采取行动，而56%的人认为美国最高法院将会寻求限制他的权力。

根据这项调查，只有44%的人认可特朗普对联邦政府的管理，而45%的人认可他对经济的管理。

美国人对特朗普在一系列关键经济优先事项上的表现评价不佳，从食品价格（只有7%的人认为良好或优秀）到天然气和能源价格（22%的人持积极看法）。人们对美国收入中位数和失业率的看法也较为负面。

特朗普在打击移民问题上获得了50%的最高满意度。

针对预计于2026年11月举行的中期选举，民调显示54%的美国人希望民主党控制国会以制衡特朗普，而41%的人希望共和党继续掌控以支持总统的议程。

与9月份相比，这一数据发生了显著变化。9月份，45%的人希望民主党控制众议院。