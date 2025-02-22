中国媒体集团驻德黑兰办事处主任：伊通社是伊朗与世界沟通的桥梁

李健南在贺信中祝贺伊通社成立90周年，并对该媒体在伊朗及全球信息传播领域的重要地位表示赞赏。

他提到伊通社的历史时表示，伊通社于1934年以“波斯通讯社”的名义成立，在过去的90年里，经历了各种变革，成为伊朗最重要的信息传播基地之一。如今的伊通社拥有广泛的国内外分支机构，在反映官方观点、准确传播信息以及搭建伊朗与世界沟通桥梁方面发挥着关键作用，并在国际舞台上为传递伊朗声音作出了重要贡献。

李健南强调了当今世界媒体合作的重要性，并指出国际媒体在增进各国人民相互理解和促进文化交流方面发挥着重要作用。伊通社与中国中央广播电视总台（CMG）作为伊朗和中国两国的重要媒体，其合作具有特殊意义。

他进一步写道，各国媒体代表如同文化大使，通过制作新闻报道、文化节目及其他形式的传播，打破了地理和文化的界限，让世界更加紧密地联系在一起。

李健南提到伊通社与中国中央广播电视总台在媒体领域的合作成果时表示，近年来，两家媒体在新闻报道、公共外交和文化交流等领域开展了广泛合作，为促进双边关系发展发挥了积极作用。

他还强调了伊通社与中国中央广播电视总台在媒体合作方面的巨大潜力，并表示随着5G和人工智能等技术的发展，媒体合作的新机遇已经出现。两家媒体可以在新媒体领域开展更深层次的合作，通过制作创新的新闻产品和采用新的信息传播方式，在国际媒体空间中产生更大的影响力。

李健南最后强调，中国中央广播电视总台愿意在电视节目交流、人才培养等多个领域扩大与伊通社的合作，使这两家权威媒体能够进一步巩固伊朗与中国之间的友好沟通基础，并成为两国媒体联系的坚实桥梁。