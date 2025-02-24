60%的犹太复国主义者反对内塔尼亚胡恢复加沙战争的计划

据伊朗官方通讯社（IRNA）援引巴勒斯坦沙哈卜通讯社报道，根据犹太复国主义“i24 News”电视台进行的这项调查，60%的受访者表示反对重启战争，25%的受访者表示支持立即发动战争。

犹太复国主义政权总理办公室于周六晚间在一份声明中宣布，在确保释放犹太复国主义被扣押人员且不举行“挑衅性仪式”之前，新一批巴勒斯坦被扣押人员不会被释放。

犹太复国主义政权总理办公室声称，哈马斯通过举行“挑衅性仪式”和利用被扣押人员展开宣传，违反了协议。

与此同时，犹太复国主义公共广播电视频道“Kan”今日（周一）宣布，该政权计划在周四交换4名以色列被扣押人员的遗体之前，释放新一批巴勒斯坦被扣押人员。

伊朗官方通讯社（IRNA）：犹太复国主义政权在美国的全力支持下，自2023年10月7日至2025年1月19日，对加沙地带居民发动了一场毁灭性的战争。这场战争造成了广泛的破坏和严重的饥荒，但并未达到摧毁哈马斯运动或释放以色列被扣押人员的目标，最终，犹太复国主义政权被迫与巴勒斯坦抵抗运动（哈马斯）达成停火协议。

2025年1月19日，犹太复国主义政权与哈马斯之间的停火协议及被扣押人员交换协议生效。根据该协议第一阶段的条款，哈马斯将逐步释放33名被关押在加沙的犹太复国主义者，作为交换，犹太复国主义政权将释放约1700至2000名巴勒斯坦和阿拉伯被扣押人员。