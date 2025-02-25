伊朗在联合国大会特别会议上对涉乌决议投了弃权票

伊朗官方通讯社（IRNA）：当地时间周一，伊朗伊斯兰共和国驻联合国代表处重申伊朗在乌克兰危机问题上坚定且透明的立场，并表示，伊朗始终认为，所有争端都应依据国际法和《联合国宪章》，通过和平手段与对话加以解决。

伊朗驻联合国代表处强调，联合国所有会员国必须遵守《联合国宪章》所确立的原则，包括尊重各国的主权、独立、统一和领土完整，以及避免威胁或使用武力的必要性。

伊朗驻联合国代表处补充道，伊朗伊斯兰共和国一贯呼吁立即停止冲突、缓解紧张局势，并强调要实现持久且长远的解决方案，必须解决危机的根源。伊朗代表处还指出，一些国家及北约的挑衅性举措和决策加剧了东欧这一敏感地区的地缘政治分歧。

伊朗驻联合国代表处在谈及今日会议上部分决议提案国的动机时表示，此举是更广泛地缘政治竞争的一部分，带有明显的政治性质。

伊朗驻联合国代表处强调，决议中提及的“联合国的目标和原则”不应被视为对《联合国宪章》的重新解读。

伊朗驻联合国代表处还表示，德黑兰将继续在和平解决这一危机方面发挥建设性作用。

2025年2月24日周一，适逢乌克兰战争三周年，联合国大会通过了两项决议：《推动乌克兰全面、公正和持久和平》决议和《和平之路》决议。

在第一项针对俄罗斯的决议中，93个国家投了赞成票，18个国家投了反对票，65个国家投了弃权票。这些投票数低于之前的决议，后者中有超过140个国家谴责俄罗斯并要求取消将乌克兰四个地区并入俄罗斯的决定。美国对该决议投了反对票。

联合国大会还通过了由美国提出修正的《和平之路》决议草案。在这次投票中，93个国家投了赞成票，8个国家投了反对票，73个国家投了弃权票。美国对该决议投了弃权票，而乌克兰投了赞成票，俄罗斯投了反对票。

美国修正后的决议随后被联合国大会通过。