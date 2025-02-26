今年伊朗手工艺品出口额达2.24亿美元

伊朗官方通讯社（IRNA）报道: 赛义德·礼萨·萨利希·阿米里于周三（2月26日）在政府会议间隙对记者表示：政府正在努力消除手工艺品出口的障碍，其中一个问题是外汇结算问题，幸运的是通过与中央银行的合作已得到解决。此外，我们也在跟进手工艺艺术家保险问题。

他表示，手工艺品正走上一条新的道路，并拥有光明的未来。他补充道：世界手工艺理事会主席将伊朗称为“手工艺的天堂”。这表明我们的艺术家作品在国际上具有很高的价值和吸引力。